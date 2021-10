Sicilia: Cidec Sanità e Federlab Italia siglano protocollo d’intesa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gennaro Lamberti, presidente di Federlab Italia, dichiara: "Un ulteriore tassello va ad aggiungersi al ruolo prioritario svolto dalla nostra associazione, intesa anche come network di aziende, nel mondo delle strutture ambulatoriali italiane, grazie alle sinergie, alle economie di scala ed alle opportunità commerciali prodotte. Con lo sforzo profuso dai nostri associati ed in virtù dell'intesa siglata con Cidec, siamo pronti ad offrire il nostro contributo, anche in Sicilia, per garantire sicurezza certificata, con l'esecuzione di tamponi anti-Covid, in questo caso, al mondo dei lavoratori ed a quello delle attività imprenditoriali isolane, per garantire una sempre più celere ripartenza in sicurezza". Pietro Napolitano, vice presidente di Federlab Italia, dichiara: "Si rafforza il nuovo corso di Federlab, nato per unire, con 'l'inclusione' posta al centro delle proprie politiche associative, per dare voce e risposte alle diverse sensibilità. Siamo felici di questo accordo, che ci consente di mettere a disposizione del sistema sanitario regionale siciliano la professionalità e la credibilità dei nostri associati nella riorganizzazione dei servizi di medicina di laboratorio e nella gestione, in modo più celere ed efficace, dei controlli legati alla diffusione del virus". (Ren)