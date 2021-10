Russia-Italia: regione Sardegna presente alla Mercedes-Benz Fashion Week con 8 designer

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La regione Sardegna partecipa, per la seconda edizione, alla Mercedes-Benz Fashion Week Russia, in programma a Mosca il 19 e 20 ottobre, che segna il ritorno degli stilisti italiani in Russia dopo la pausa Covid. La Sardegna si presenta all'evento con ben otto designer, di cui sette stilisti ed un orafo. "La Regione autonoma Sardegna mira, attraverso la sua partecipazione alla Mercedes-Benz Fashion Week Russia, a potenziare ulteriormente il suo elevatissimo valore turistico, artigianale, produttivo e manifatturiero. I comparti della moda e dell'artigianato sardo diventano un veicolo di promozione del territorio", si legge nel comunicato stampa dell'evento. Oggi è in programma una serata-evento presso lo studio culinario "CulinaryOn", nel centro di Mosca, in cui saranno presentate alcune delle eccellenze della Regione Sardegna alla presenza di istituzioni, giornalisti specializzati, operatori turistici, imprenditori, produttori ed associazioni di categoria. Interverranno Salvatore Ruggiu, segretario particolare della regione Sardegna, e Francesca Santoro, consigliere economico dell'ambasciata d'Italia in Russia. Domani 20 ottobre è prevista la sfilata di otto designer sardi, presso il Museo russo di Mosca. "Tutto questo si inserisce in un progetto di promozione molto ampio che la Regione autonoma Sardegna (Ras) persegue da anni, attraverso eventi in presenza e online, diretto a incrementare i flussi, valorizzando il patrimonio paesaggistico e culturale, innovando e diversificando l'offerta turistica, qualificando e specializzando i servizi a supporto, nel rispetto della sostenibilità ambientale e socio-economica", si legge ancora nel comunicato stampa dell'evento. (Com)