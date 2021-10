Green pass: Lamorgese, episodi violenza nel 3,4 per cento di manifestazioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dal febbraio del 2020 al 18 ottobre del 2021 si sono svolte 5.769 manifestazioni di protesta in tutta Italia contro i provvedimenti governativi di contenimento del Covid-19. Più della metà, 3.668, si sono svolte nel 2021, e di queste 1.526 tra il 22 luglio ed il 18 ottobre di quest’anno, e hanno riguardato la contestazione al green pass. Nello stesso periodo, il contenimento delle proteste di piazza ha portato all'assegnazione di 17.470 unità di forze mobili di Polizia all'autorità di pubblica sicurezza. La percentuale delle iniziative di protesta che nel suddetto arco temporale ha registrato episodi di rilievo sotto il profilo della violenza si attesta al 3,4 per cento, riguardando soltanto 52 manifestazioni". E' quanto indicato dal ministro dell’Interno, Luciana Lamorgese, nell'informativa urgente, nell’Aula della Camera, sui gravi fatti accaduti a Roma il 9 ottobre scorso in occasione della manifestazione contro il certificato verde svoltasi presso piazza del Popolo. (Rin)