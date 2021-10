Lavoro: Acli Roma, dal 'Labor Dì' appello a Gualtieri, occupazione giovanile per rilancio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Proprio nel giorno in cui Roma trova in Roberto Gualtieri il suo nuovo sindaco, al quale facciamo i più fervidi auguri di buon lavoro, vogliamo lanciare a lui un appello: che il tema del lavoro dignitoso, soprattutto in relazione ai giovani, sia una delle priorità dell'agenda della Capitale, perché soltanto attraverso di esso sarà possibile tornare a sperare in un futuro migliore, per i nostri figli e tutta la nostra città. Già durante la campagna elettorale abbiamo avuto modo di incontrare Gualtieri e di presentargli le proposte scaturite dal nostro progetto di ascolto dal basso che abbiamo chiamato 'Cantiere Roma'. I tanti punti in comune tra il suo programma e le nostre proposte, che ha sottoscritto, ci fanno ben sperare". È quanto ha dichiarato in una nota Lidia Borzì, presidente delle Acli di Roma e provincia, intervenuta al "Labor dì": una giornata di workshop, seminari e colloqui per far incontrare i giovani e il mondo del lavoro che si è tenuta presso la Camera di Commercio di Roma, nella sede del Tempio di Adriano, promossa dalle Acli di Roma e provincia e dall'ufficio per la pastorale sociale e del lavoro della Diocesi di Roma, in collaborazione con Cisl di Roma e Rieti, Confcooperative Roma e Lazio, Ucid nell'ambito del progetto Generiamo lavoro: cantiere aperto sostenuto dalla Camera di commercio di Roma. (segue) (com)