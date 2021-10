Lavoro: Acli Roma, dal 'Labor Dì' appello a Gualtieri, occupazione giovanile per rilancio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nel nostro percorso di ascolto – ha aggiunto Borzì – i ragazzi ci hanno chiaramente detto che amano Roma, ma la trovano respingente proprio per la mancanza di un lavoro capace di garantire loro una base solida per costruire e progettare il loro futuro. In quest'ottica sentiamo fortemente la responsabilità di fare la nostra parte per evitare che i giovani scappino dalla Capitale perché questo segnerebbe il suo inevitabile declino, mentre un giovane che resta in città contribuisce ad alimentarne la ricchezza sia in termini umani che economici. In quest'ottica questa giornata rappresenta un segnale piccolo ma significativo in questa direzione". (segue) (com)