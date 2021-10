Lavoro: Acli Roma, dal 'Labor Dì' appello a Gualtieri, occupazione giovanile per rilancio (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non è - ha sottolineato Borzì - quindi più rinviabile una Alleanza per il Lavoro Dignitoso, che ci chiama tutti in causa, per la quale ci stiamo impegnando da anni. Tutto questo si fonda sulla forza della rete, ben rappresentata oggi, una rete che ha un potere speciale, perché è capace di trasformare le addizioni in moltiplicazioni. Lavorando in rete, cioè mettendo insieme ognuno il proprio expertise, condividendo gli obiettivi, minimizzando le sovrapposizioni. Una rete - ha concluso Borzì - che per essere efficace deve mettere al centro la generatività". (segue) (com)