Amministrative: Cuperlo, Pd brindi ma non si ubriachi, ora è momento di responsabilità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Oggi è una giornata bellissima per tutto il centrosinistra", Gianni Cuperlo, presidente della Fondazione Pd, ospite di Radio Immagina ha commentato così il secondo turno delle elezioni ammnistrative che ha visto vincere il centrosinistra nella maggior parte delle città al voto. "Abbiamo tagliato questo traguardo - ha osservato - perché abbiamo fatto scelte chiare: candidati forti e competenti, posizioni condivise e un campo largo". Tutto il contrario di quello che ha fatto il centrodestra, per Cuperlo, infatti, "la destra ha preso contromano il senso della storia, sbagliando proprio tutto: dai candidati al flirt con i no-vax, fino all'ambiguità con gli ambienti neofascisti". Per Cuperlo, "ora possiamo festeggiare e brindare ma non possiamo ubriacarci. Non è una passeggiata, abbiamo una grandissima responsabilità verso gli elettori e un grande lavoro da fare". Sulla sconfitta del centrosinistra nella sua Trieste, il presidente della Fondazione Pd ha commentato: "Francesco Russo ha fatto un lavoro straordinario, sono sicuro che si sia seminato bene per il futuro". (Rin)