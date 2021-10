Speciale scuola: immunologo Cossarizza, meglio di così vaccinazione non potrebbe funzionare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Basta guardare le curve, quella che riguarda il numero delle persone vaccinate, sempre in aumento, e quella dei ricoveri ospedalieri per Covid-19, in grandissimo calo, per concludere che meglio di così la vaccinazione non potrebbe funzionare”. Lo ha detto a Nursind Sanità l’immunologo Andrea Cossarizza. L’ordinario di Patologia generale e Immunologia e direttore della Scuola di specializzazione in Patologia e Biochimica clinica di Unimore (Università degli studi di Modena e Reggio Emilia), sempre a proposito della campagna di immunizzazione, parla di “risposta eccezionale” da parte degli italiani. Salvo “qualche migliaio di facinorosi che non ha la minima idea di cosa sia la scienza e che forse ha completamente rimosso il recente passato, le immagini del 2020”. Bene i testing perché “monitorare va sempre bene”. Anche se, aggiunge, “l’uso smodato di tamponi per le persone che non vogliono vaccinarsi non può continuare. Questi soggetti prima o poi dovranno capire l’importanza della vaccinazione”. (Rin)