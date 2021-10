Speciale scuola: Bergamo, Fontana, a inaugurazione anno accademico, indispensabile investire in conoscenze e competenze

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, è intervenuto alla cerimonia di inaugurazione dell'anno accademico 2021/2022 dell'università di Bergamo; presenti alla cerimonia anche gli assessori regionali all'istruzione, università, ricerca, innovazione e semplificazione, Fabrizio Sala, e alle infrastrutture trasporti e mobilità sostenibile, Claudia Maria Terzi. "Nata prima come 'Libero Istituto' fortemente voluto dalle Istituzioni cittadine negli anni Sessanta, poi vocata ad una formazione sempre più mirata al sapere economico e industriale a seguito dell'ascolto della voce del mondo imprenditoriale – ha detto il presidente – l'Università di Bergamo è una realtà che vive in simbiosi con i ritmi, i tempi, le abitudini e i bisogni della Città e del territorio ove sorge". Fontana ha sottolineato la resilienza con la quale la città e tutto il territorio bergamasco hanno reagito dopo essere stati colpiti dalla pandemia. "Questo territorio ha sofferto più di tutti l'emergenza sanitaria, ma più di tutti ha anche reagito con determinazione e può guardare ora, con fiducia, al futuro. Quale miglior luogo allora per parlare di futuro, se non quello dove si formano le nuove generazioni, la futura classe dirigente del Paese". Il presidente ha sottolineato l'importanze dei valori della comunità, della condivisione e dell'intreccio tra idee, esigenze e prospettive differenti: "Resistere, ricostruire, ripartire sono alcune delle parole che abbiamo sentito più spesso in questo ultimo periodo. Occorre riprendere la dimensione del farlo insieme". Il presidente ha ricordato l'importanza di seguire la rapidità del cambiamento e le profonde trasformazioni tecnologiche, ormai diventate una condizione di sistema. "Questo rende indispensabile – ha affermato – investire nella crescita delle conoscenze e delle competenze e nella nostra capacità di produrre ricerca e innovazione. In questa sfida, l'università ha un ruolo chiave e Regione Lombardia considera il sistema universitario un partner strategico nella costruzione di politiche di sviluppo sostenibile". (Com)