Speciale scuola: Spagna, ambasciata italiana a Madrid lancia concorso scolastico in vista della COP26

- Nel quadro delle azioni di sensibilizzazione sulle tematiche ambientali e relative alla lotta ai cambiamenti climatici, le ambasciate del Regno Unito e d'Italia a Madrid, assieme al British Council, hanno lanciato un concorso scolastico in vista della COP26 di Glasgow. L'iniziativa, che si colloca nel solco tracciato dalla riunione dei ministri dell'Istruzione G20 tenutasi a Catania a luglio, che ha posto speciale enfasi sull'importanza dell'insegnamento allo sviluppo sostenibile, e dell'evento "Youth4Climate: driving ambition" di Milano a fine settembre, mira ad amplificare la voce dei giovani in un momento cruciale dei negoziati internazionali. In concreto, gli studenti saranno chiamati a realizzare delle "cartoline digitali", ossia dei brevi video messaggi, di non più di 30 secondi, con i quali rivolgersi direttamente ai leader della Terra. Verranno dapprima selezionati 10 video da funzionari delle due ambasciate e del British Council che entreranno in una "short-list". (Spm)