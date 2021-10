Speciale scuola: Francia, si complimenta con il figlio perché urla Allah Akbar a scuola, fermato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un uomo di 43 anni è stato posto in stato di fermo a Valence, in Francia, perché si è complimentato con il figlio per aver urlato "Allah Akbar" durante l'omaggio organizzato in memoria di Sameul Paty, insegnante sgozzato un anno dopo aver mostrato delle vignette di Maometto in classe. Lo riferisce l'emittente televisiva "BfmTv" citando fonti della polizia francese. La direzione della scuola ha contattato il padre del ragazzo per avvisarlo. Una volta giunto a scuola, l'uomo, 43 anni, ha sostenuto il figlio e ha insultato il personale scolastico. Il ministro dell'Interno Michel Blanquer ha annunciato che durante le commemorazioni di Paty, che si sono tenute la scorsa settimana nelle scuole di tutta la Francia, sono stati recensiti 98 "incidenti" simili. (Frp)