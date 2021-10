Credito: Abi, a settembre prestiti a imprese e famiglie in aumento del 2,2 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel mese di settembre i prestiti a imprese e famiglie sono aumentati del 2,2 per cento rispetto a un anno fa. Stando all’ultimo rapporto mensile dell’Associazione bancaria italiana (Abi), nel mese di agosto i prestiti alle imprese hanno riscontrato un incremento dell’1,2 per cento su base annua, mentre quelli alle famiglie sono aumentati del 3,7 per cento. Sempre nel mese di settembre, si legge nel documento, i tassi di interesse sulle operazioni di finanziamento si mantengono su livelli particolarmente bassi, sui minimi storici, e registrano le seguenti dinamiche: il tasso medio sul totale dei prestiti è pari al 2,19 per cento, invariato rispetto al mese precedente; il tasso medio sulle nuove operazioni di finanziamento alle imprese è l’1,19 per cento; il tasso medio sulle nuove operazioni per acquisto di abitazioni è l’1,39 per cento. (Rin)