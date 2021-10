Credito: Abi, a settembre raccolta complessiva in crescita del 5,4 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel mese di settembre la dinamica della raccolta complessiva (depositi da clientela residente e obbligazioni) risulta in crescita del 5,4 per cento su base annua: i depositi sono aumentati di oltre 117 miliardi di euro rispetto ad un anno prima, mentre la raccolta a medio e lungo termine, cioè tramite obbligazioni, è scesa, negli ultimi 12 mesi, di circa 15 miliardi di euro in valore assoluto. Stando all’ultimo rapporto mensile dell’Associazione bancaria italiana (Abi), il tasso di interesse medio sul totale della raccolta bancaria da clientela (somma di depositi, obbligazioni e pronti contro termine in euro a famiglie e società non finanziarie) è in Italia lo 0,45 per cento, ad effetto: del tasso praticato sui depositi, pari allo 0,31 per cento; del tasso sui Pct, pari all’1,26 per cento; del rendimento delle obbligazioni in essere, pari all’1,8 per cento. Il margine (spread) fra il tasso medio sui prestiti e quello medio sulla raccolta a famiglie e società non finanziarie rimane in Italia su livelli particolarmente infimi, a settembre 2021 risulta di 174 punti base (stesso valore del mese precedente), in marcato calo dagli oltre 300 punti base di prima della crisi finanziaria (335 punti base a fine 2007). (Rin)