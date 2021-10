Francia: Tribunale ordina a Sarkozy di testimoniare su processo "sondaggi dell'Eliseo"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Tribunale di Parigi ha convocato l'ex presidente Nicolas Sarkozy in qualità di testimone nell'ambito del processo sui "sondaggi dell'Eliseo". Lo riferiscono i media francesi, ricordando che Sarkozy non è imputato in quanto gode dell'immunità presidenziale. L'ex capo dello Stato era stato citato dall'associazione Anticor, che si è costituita parte civile. Per tutta risposta, Sarkozy aveva risposto attraverso una lettera spiegando di non voler comparire in aula. Il tribunale ha "ordinato che questo testimone venga portato davanti a lui con la forza pubblica affinché venga sentito il 2 novembre". L'entourage di Sarkozy al momento non si è voluto esprimere. Il processo vede coinvolte cinque persone vicine all'ex capo dello Stato, sospettate di favoritismo e sottrazione di fondi pubblici su dei contratti di consulenza e su dei sondaggi condotti tra il 2007 e il 2012. (Frp)