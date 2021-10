Italia-Moldova: a Roma incontro tra ministro Lavoro Spatari e patronato Acli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La tutela dei cittadini moldavi attraverso il lancio di un accordo di regolamentazione dei rapporti del lavoro domestico e anche attraverso il rafforzamento dei servizi che il patronato Acli, unico a essere presente nella Moldova, offre nella città di Chisinau e in Italia, sono stati due dei temi affrontati nel corso dell'incontro tra una delegazione del governo moldavo e una delegazione del Patronato Acli che si è tenuto ieri 18 ottobre presso la sede nazionale delle Acli a Roma. Lo riferisce un comunicato stampa. La delegazione moldava, capeggiata Marcel Spatari, ministro del Lavoro e della Protezione sociale della repubblica di Moldova, ha voluto chiedere al Patronato Acli un supporto sulla proposta di istituire un accordo per regolamentare i rapporti di lavoro domestico, che storicamente riguardano una grossa fetta dell'immigrazione moldava in Italia. (segue) (Com)