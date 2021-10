Italia-Moldova: a Roma incontro tra ministro Lavoro Spatari e patronato Acli (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Patronato Acli, Paolo Ricotti, ha confermato la disponibilità dell'ente a offrire assistenza e collaborazione in vista del protocollo sul lavoro domestico e ha voluto rimarcare come nel nostro paese ci siano 15.000 moldavi, di cui molti assistiti dal Patronato Acli, per tutte le questioni inerenti i contratti di lavoro su cui c'è anche l'impegno di Acli In Famiglia, l'ente che aiuta i soggetti che assumendo una lavoratrice domestica sono diventati datori di lavoro. Per il Patronato Acli era presente anche il Direttore Generale, Nicola Preti, che ha sottolineato come l'altro impegno dell'ente è quello in Moldavia, dove rappresenta l'unico patronato italiano e dove quest'anno ha già assistito 2.500 persone, con un +20 per cento rispetto allo scorso anno. (segue) (Com)