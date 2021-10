Italia-Moldova: a Roma incontro tra ministro Lavoro Spatari e patronato Acli (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel corso dell'incontro Matteo Bracciali, vicepresidente della Federazione Acli Internazionali (FAI) ha rilanciato la disponibilità delle Acli a mettere a disposizione le loro sedi sia in Italia che nella Moldova, ai cittadini moldavi, in modo che, oltre a dei centri di assistenza dove si possano esigere i propri diritti (anche a livello di permessi di soggiorno, evitando così di finire nei canali illegali), si creino dei luoghi dove fare comunità. La delegazione moldava, per bocca del ministro Spatari, ha ringraziato le Acli per il lavoro che fanno sul territorio e anche per l'assistenza che storicamente il Patronato Acli ha sempre garantito alla migrazione moldava e ha auspicato l'evolversi di una collaborazione che ha già portato molti frutti. (Com)