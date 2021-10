Legge Bilancio: Iv, in cabina regia chieste misure concrete per donne e famiglie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Italia viva "è con la ministra Elena Bonetti al fianco delle donne e delle famiglie. Nella cabina di regia di oggi abbiamo chiesto l’inserimento in manovra di Bilancio di misure concrete per dare davvero una svolta paritaria all’Italia: dare finalmente strutturalità al Piano antiviolenza, che vuol dire risorse sempre assicurate alla rete antiviolenza nel Paese", si legge in un post Facebook di Italia via. "Strutturalità al Piano parità, compresa la premialità per le aziende che ottengono la certificazione per le politiche di genere. Strutturalità ai congedi di paternità, che finora vengono riconsiderati annualmente. L’abbattimento della tampon tax, una tassa non equa, a carico della metà dell’Italia che è donna. Livelli essenziali di prestazione per gli asili nido, che vuol dire risorse ai Comuni per la gestione degli asili. Abbiamo chiesto - conclude il post - di destinare il taglio previsto delle tasse all’incentivo del lavoro femminile con la decontribuzione. La svolta della parità è un’opportunità unica di crescita, anche economica, per tutto il Paese: facciamola adesso". (Rin)