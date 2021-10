Aerospazio: Aschbacher (Esa), opportunità economiche del settore non si limitano alla Terra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il comparto spaziale offre opportunità economiche che non sono limitate alla Terra: dobbiamo assolutamente trarre beneficio dal commercio spaziale, sfruttando il potenziale enorme della Luna e di Marte. Lo ha detto Josef Aschbacher, direttore generale dell’Agenzia spaziale europea (Esa), intervenendo oggi all’evento “The lunar space economy” all’Expo Dubai 2020. “Quello dei beni e dei servizi lunari è un mercato che è atteso espandersi da qui ai prossimi decenni, e l’Europa ha la possibilità di essere leader in questo percorso: in questo contesto, l’Esa è pronta a fare la propria parte”, ha detto. (Rin)