Energia: Donnarumma (Terna), una parte importante della transizione è sulle nostre spalle

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Terna porta sulle proprie spalle una parte importante della transizione energetica: è fondamentale investire nelle reti e aumentare la produzione di energia da fonti rinnovabili dall'attuale 35-36 al 55-60 per cento nei prossimi anni, per arrivare alla completa decarbonizzazione nel 2050. Lo ha detto Stefano Donnarumma, amministratore delegato di Terna, intervenendo oggi all’evento “Transizione green e investimenti: verso una nuova energia” organizzato da Rcs Academy. “In questo modo, sarà possibile anche contenere i costi delle bollette su cui sta pesando l'oscillazione del prezzo del gas: il nostro piano Industriale prevede circa nove miliardi di investimenti in cinque anni, e nel piano di sviluppo abbiamo programmato opere per oltre 18 miliardi in 10 anni; interventi che consentono di irrobustire la rete elettrica nazionale e di trasportare l'energia dal Sud, dove verrà sempre più prodotta grazie a vento e sole, al Nord, maggiormente industrializzato”, ha detto, sottolineando una “certa lentezza burocratica nelle autorizzazioni, anche perché il sistema è molto complesso e servono tanti nulla osta”. Nei prossimi anni, ha continuato, Terna ha in programma importanti collegamenti sottomarini come il Tyrrhenian Link, collegamento da 3,7 miliardi di euro fra Campania, Sicilia e Sardegna che segnerà un nuovo record di profondità a oltre duemila metri e che contribuirà in maniera determinante alla decarbonizzazione della Sardegna; l'Adriatic Link, che unirà Marche e Abruzzo; e, nei prossimi anni, un elettrodotto tra Tunisia e Sicilia per rafforzare il ruolo di hub energetico dell’infrastruttura di Terna. (Rin)