Sanità: assessore Lazio, a Colleferro inaugurata nuova tac e servizi integrati (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il nuovo modello si basa su un rapporto di interazione tra le due Aziende su diverse linee di attività, che nasce da una vicinanza territoriale e da una comunione di intenti, oltre che da un rapporto già in essere in alcune reti hub&spoke tempo-dipendenti e tempo-indipendenti. Fortemente improntato sulla formazione continua e condivisa degli operatori, si propone di garantire la completa 'circolarità' dell'offerta al Paziente, con standard qualitativi uniformi e condivisi nei due poli assistenziali, per tutto il percorso diagnostico-terapeutico. L'accordo stretto fra le due Aziende è, inoltre, fondato sulla somministrazione di contenuti ed eventi formativi, l'implementazione e il potenziamento della telemedicina, l'attivazione di ulteriori rapporti di collaborazione codificati", ha commentato il dg Santonocito. (segue) (Com)