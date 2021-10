Sanità: assessore Lazio, a Colleferro inaugurata nuova tac e servizi integrati (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Questa innovativa sinergia - sottolinea il direttore generale del Policlinico Tor Vergata, Giuseppe Quintavalle - che si declina nel modello organizzativo delineato, è stata da me fortemente voluta ed ha trovato oggi, nell'accordo con la Asl Roma 5, e prossimamente con le Asl Roma 2 e 6, il primo esempio di presa in carico globale del paziente sin dal momento dell'accoglienza, gestito su diversi livelli in base alla complessità del bisogno di salute. La sinergia si sostanzia nell' utilizzo di tecnologie avanzate e digitalizzazione dei processi e si completa con la formazione continua degli operatori, grazie alla collaborazione con la Università di Tor Vergata, proponendosi di garantire la completa "circolarità" dell'offerta al Paziente, con standard qualitativi uniformi e condivisi nei due poli assistenziali, per tutto il percorso diagnostico-terapeutico, in linea con le indicazioni del PNRR. Queste iniziative si inseriscono nella rinnovata collaborazione con Cittadinanzattiva, promotrice di un proficuo dialogo tra Ospedale e Territorio nell'ottica di una più efficace personalizzazione delle cure". (segue) (Com)