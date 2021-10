Ambiente: M5s, torna l'iniziativa "Alberi per il futuro"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Torna quest’anno, il 20 e 21 novembre, in occasione della Festa dell'albero, l'iniziativa promossa dal Movimento 5 Stelle “Alberi per il futuro”, una due giorni in cui “pianteremo in tutta Italia alberi e arbusti". L’annuncio arriva con un post sul blog del Movimento, tramite il quale è possibile accedere direttamente al sito www.alberiperilfuturo.it per tutte le istruzioni su come partecipare e creare nel proprio comune nuove fasce boscate. "Gli alberi sono ossigeno e vita. Ossigeno e vita per ogni essere vivente sulla terra”, evidenzia il M5s. “L'iniziativa nata nel 2015 e che era nel cuore di Gianroberto Casaleggio, è senza bandiere e simboli politici, è aperta a chiunque voglia dare una mano per rendere più verde la propria comunità", si legge nella nota. "Dal 2015 a oggi, grazie a 'Alberi per il futuro', sono circa 60.000 gli alberi e arbusti messi a dimora dai cittadini nelle aree urbane di oltre 250 città e paesi italiani da nord a sud" prosegue la dichiarazione del Movimento, che evidenzia poi come “a questi, possiamo aggiungere i 50.000 nuovi alberi di Torino, che la giunta di Chiara Appendino ha piantato durante la sua amministrazione". "Alberi per il futuro è una iniziativa trasversale che nei primi sei anni ha coinvolto decine di migliaia di cittadini da Nord a Sud, uniti dalla consapevolezza che piantare un albero, creare nuovi parchi, boschi e foreste urbane è fondamentale per mitigare gli effetti dei cambiamenti climatici", spiega il M5s, che conclude: "Con il Decreto Clima del governo Conte 2, sono stati inoltre finanziati progetti di forestazione urbana pari a 30 milioni di euro per le aree metropolitane. Altri progetti di forestazione urbana sono previsti con il Piano nazionale di ripresa e resilienza". (com)