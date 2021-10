Sud Sudan: Unhcr, oltre 700 mila persone colpite dalle inondazioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (Unhcr) ha lanciato l’allarme per le impellenti necessità delle persone più vulnerabili in seguito alle peggiori inondazioni degli ultimi decenni che stanno colpendo oltre 700 mila persone in tutto il Sud Sudan. Insieme al team umanitario del Paese e al governo del Sud Sudan, afferma l'agenzia in una nota, l'Unhcr sta fornendo il supporto urgentemente necessario alle persone maggiormente colpite, compresi articoli per l’igiene, cibo, rifugi di emergenza e lanterne solari per l’illuminazione. Le implacabili inondazioni, dovute a settimane di forti piogge, hanno spazzato via le case e inondato i terreni agricoli. Le famiglie e il bestiame sono stati costretti a mettersi al riparo su terreni più elevati e nelle città vicine. Nel solo Stato dell’Alto Nilo, i team dell’Unhcr hanno incontrato circa mille persone che hanno camminato per sette giorni per raggiungere la città di Malakal. Donne, bambini e anziani sono arrivati esausti e affamati, alcuni non mangiavano da giorni, mentre altri sono abbandonati su isole circondate dall’acqua, si riparano sotto gli alberi e non possono attraversare per mettersi in salvo. Le donne sono profondamente preoccupate per la salute dei loro figli, dato l’aumento del rischio di infezioni da malattie mortali trasmesse dall’acqua. (segue) (Res)