Sud Sudan: Unhcr, oltre 700 mila persone colpite dalle inondazioni (2)

- Gli effetti dell’emergenza climatica si fanno sentire in ogni continente e in ogni regione, ma il suo impatto è colpisce profondamente in Africa orientale. Le comunità, già in difficoltà, stanno affrontando inondazioni e tempeste senza precedenti, piogge imprevedibili e difficoltà dovute a condizioni più calde e secche, nelle quali i loro bisogni e i diritti di base all’acqua, al cibo, ai mezzi di sussistenza, alla terra e a un ambiente sano, vengono impattati duramente. Le recenti inondazioni hanno devastato principalmente quattro stati del Sud Sudan e in alcune aree, denuncia Unhcr, le comunità non hanno visto inondazioni di questa portata dal 1962. Altre continuano a subire l’impatto di questi eventi meteorologici avversi, con tre anni di inondazioni consecutive che hanno eroso la capacità delle persone di far fronte e sopravvivere. Si prevede che le piogge in Sud Sudan continueranno per il resto dell’anno, e ciò comporterà un aumento del numero di persone che avranno bisogno di assistenza umanitaria. Inoltre, gli stress climatici, sia le inondazioni che la siccità, che a volte si verificano nello stesso anno, hanno scatenato conflitti intercomunitari, poiché le comunità sono costrette a cercare e condividere il rifugio in zone sempre più limitate di terreno ad altitudini piu’ elevate e cercano di compensare disperatamente le perdite di reddito. Il dialogo tra le comunità ospitanti e quelle sfollate che condividono le risorse continuerà ad essere essenziale. (segue) (Res)