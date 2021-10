Sud Sudan: Unhcr, oltre 700 mila persone colpite dalle inondazioni (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del Sud Sudan, una delle nazioni più povere del mondo, ha già stanziato 10 milioni di dollari per far fronte alle inondazioni. I governi locali stanno anche lavorando per alleviare le sofferenze all’interno delle comunità, costruendo dighe, installando sistemi per pompare le acque delle inondazioni e per reindirizzare l’acqua in eccesso attraverso canali. Le comunità ospitanti e gli stessi sfollati continuano a mostrare un’incredibile capacità di recupero e una grande generosità. Le attuali inondazioni colpiscono persone che stanno già affrontando la triplice minaccia del conflitto, del Covid-19 e della fame. Le inondazioni non solo scatenano crisi umanitarie immediate, ma si ripercuoteranno per tutto il prossimo anno con la perdita di intere stagioni di semina e l’annegamento delle mandrie. Le agenzie umanitarie e i governi locali del Sud Sudan stanno accumulando sacchi di sabbia e pompando via l’acqua nel tentativo urgente di proteggere le popolazioni dagli effetti peggiori delle inondazioni. Ma per far sì che la nazione si riprenda, è imperativo uno sforzo più concertato per aiutare le famiglie e i loro mezzi di sussistenza ad adattarsi agli effetti inesorabili e sempre più intensi del cambiamento climatico. È probabile che le devastanti inondazioni continueranno con l’intensificarsi della crisi climatica e l’Unhcr chiede alla comunità internazionale di assistere urgentemente le comunità colpite per ricostruire e proteggere la vita e i mezzi di sussistenza delle persone. (Res)