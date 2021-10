Sicilia: domani presentazione piano interventi impianti energetici 91 siti culturali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Domani, alle ore 11 a Palazzo Orléans, sarà presentato il piano di interventi per modernizzare gli impianti energetici e ridurre i consumi elettrici di 91 tra siti ed edifici del patrimonio dei beni culturali della Regione Siciliana. L'annuncio in una nota dell'ente. Alla conferenza stampa interverranno il presidente della Regione Nello Musumeci, l'assessore all'Energia e ai Servizi di pubblica utilità Daniela Baglieri, l'assessore ai Beni culturali e all'Identità siciliana Alberto Samonà e Giuseppe Tomarchio, amministratore delegato di Gemmo, l'azienda che si aggiudicata la procedura di evidenza pubblica europea per la realizzazione degli interventi. Saranno presenti anche il direttore del dipartimento regionale dell'Energia Antonio Martini e l'energy manager della Regione Roberto Sannasardo. (Ren)