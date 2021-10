Energia: premier moldava Gavrilita, valutare soluzioni alternative a gas russo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Moldova sta portando avanti intense trattative con la società russa Gazprom sull'estensione del contratto per le forniture del gas, ma la Moldova sta anche analizzando diversi scenari con il coinvolgimento di altri Paesi europei. Lo ha detto la prima ministra moldava, Natalia Gavrilita, citata dall'agenzia moldava d'informazione "Deschide.md". "Un fornitore privato come Gazprom sta cercando di negoziare un aumento dei prezzi. È improbabile che otterremo i prezzi precedenti. L'ho capito anche dai colloqui di Gazprom con la Serbia. Ci aspettiamo che i prezzi aumentino, le tariffe non aumenteranno immediatamente, ci sono alcuni processi e i cittadini sapranno in anticipo degli aumenti e arriveremo con compensazioni finanziarie", ha affermato Gavrilita. (segue) (Rob)