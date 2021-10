Energia: premier moldava Gavrilita, valutare soluzioni alternative a gas russo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La premier moldava ha anche detto che il governo valuta anche altri scenari e analisi e, in base alla tariffa che verrà stabilita, si decideranno le formule di indennizzo per i consumatori domestici e gli agenti di commercio per quanto riguarda le bollette del gas. "Amplieremo il programma di compensazione in base al volume di gas consumato. Prendiamo in considerazione anche i compensi per alcuni agenti economici da cui dipende l'economia, come quelli della panetteria o quelli dell'industria lattiero-casearia", ha affermato Gavrilita. La premier ha aggiunto che il governo cercherà alternative alle consegne di Gazprom e che la prossima riunione dell'esecutivo prenderà le decisioni necessarie per aumentare il capitale di Energocom che aprirà la strada all'acquisto di gas da fonti alternative, se necessario. Energecom è l'istituzione statale incaricata la scorsa settimana dall'esecutivo di Chisinau di avviare le trattative per l'approvvigionamento di gas con Romania e Ucraina. (segue) (Rob)