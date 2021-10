Energia: premier moldava Gavrilita, valutare soluzioni alternative a gas russo (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Stiamo negoziando con Gazprom e dobbiamo essere molto responsabili. Quando avremo un prezzo negoziato, lo comunicheremo. La Moldova è alla ricerca di soluzioni alternative, parallelamente ai negoziati con Gazprom: il bilancio dello Stato sarà rettificato per risolvere i problemi energetici emergenti", ha aggiunto Gavrilita. Il primo ministro ha anche annunciato che giovedì 21 ottobre il vice primo ministro per il reinserimento, Vlad Kulminski volerà a Mosca per tenere colloqui con i rappresentanti dell'amministrazione presidenziale e il vice primo ministro e ministro degli Esteri e dell'Integrazione europea, Nicu Popescu si recherà a Kiev per discutere con la parte ucraina la questione della crisi del gas. (segue) (Rob)