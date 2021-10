Energia: premier moldava Gavrilita, valutare soluzioni alternative a gas russo (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro ha anche detto che oggi ha avuto un colloquio telefonico con il leader separatista di Tiraspol, Vadim Kransoselsky, sui preparativi invernali per l'approvvigionamento di gas per i cittadini della Transnistria. "Voglio dirvi che il governo è una squadra e noi lavoriamo come tale. Lavoriamo tutti sodo. Il vice primo ministro Andrei Spinu è in Polonia, anche il ministro degli Esteri, Nicu Popescu, è in diversi stati per risolvere il problema del gas", ha continuato Gavrilita. Le soluzioni potrebbero arrivare da Romania e Ucraina, ma i prezzi di acquisto potrebbero essere superiori a quelli di Gazprom. La Russia, nelle trattative in corso, sta cercando di ottenere sia un prezzo elevato del gas per la Moldova che concessioni "politiche" dal nuovo governo europeista di Chisinau. La Moldova sta attualmente pagando 790 dollari per mille metri cubi nell'ambito di un contratto provvisorio in scadenza alla fine di questo mese. (Rob)