India: Kashmir, rafforzate misure di sicurezza dopo omicidi di civili

- Le autorità dell’India hanno rafforzato ulteriormente le misure di sicurezza nella valle del Kashmir e in particolare nella capitale Srinagar dopo una serie di omicidi mirati avvenuti questo mese che hanno causato la morte di undici civili. Lo riferisce il quotidiano “Hindustan Times”, secondo cui il governo ha sospeso o ridotto la velocità dei servizi internet mobile in diverse zone della città vecchia di Srinagar e nei distretti meridionali del Kashmir, dove sono avvenuti gli attacchi. Inoltre, sono stati inviati rinforzi attorno ai siti più sensibili, come la sede del segretariato e l’aeroporto. Infine sono stati posizionati posti di controllo e blocchi stradali in tutta la città di Srinagar e sono stati intensificati i pattugliamenti. Finora nel quadro delle indagini sono state interrogate centinaia di persone e sono state decise nuove operazioni di controinsorgenza. Il ministro dell’Interno, Amit Shah, dovrebbe visitare il Kashmir nell’ultima settimana di ottobre per rivedere la situazione di sicurezza e per inaugurare una serie di progetti di sviluppo. (segue) (Inn)