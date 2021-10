India: Kashmir, rafforzate misure di sicurezza dopo omicidi di civili (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In meno di una settimana, dal 2 al 7 ottobre, nel Kashmir sono stati uccisi sette civili, quasi tutti a Srinagar, la capitale estiva (maggio-ottobre), e appartenenti alle comunità indù e sikh, minoritarie nella regione, a maggioranza musulmana. Gli ultimi cinque omicidi sono stati rivendicati dal Fronte di resistenza (Trf, The Resistance Front), che ne ha minacciati altri. Le vittime, secondo il portavoce del Trf, Umar Wani, sono state scelte come bersagli in quanto membri dell’Organizzazione volontaria nazionale (Rss, Rashtriya Swayamsevak Sangh), un’organizzazione paramilitare di destra, nazionalista indù, cui fa capo il Partito del popolo indiano (Bjp), o “informatori” oppure, come nel caso di due insegnanti, per aver organizzato in una scuola la celebrazione del Giorno dell’indipendenza dell’India, il 15 agosto. (segue) (Inn)