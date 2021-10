Energia: Bulgaria, datori di lavoro e sindacati protestano contro costo dell'elettricità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Datori di lavoro, sindacati e semplici cittadini hanno manifestato oggi a Sofia contro l'aumento del costo dell'elettricità. Secondo quanto riporta l'emittente radiofonica "Bnr", i manifestanti hanno chiesto dei risarcimenti immediati per l'alto prezzo dell'elettricità, che nella borsa indipendente dell'energia ha raggiunto livelli record con il prezzo di 240 euro per megawattora (MWh). Datori di lavoro e sindacati insistono affinché le autorità competenti adottino misure urgenti per contrastare l'aumento dei prezzi dell'energia. "I prezzi dell'elettricità possono essere dimezzati solo con misure amministrative, senza modifiche legislative", ha detto per "Bnr" il presidente della Confederazione dei sindacati indipendenti in Bulgaria, Plamen Dimirov. (segue) (Seb)