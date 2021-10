Energia: Bulgaria, datori di lavoro e sindacati protestano contro costo dell'elettricità (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Agli inizi di agosto la Bulgaria ha registrato i prezzi più alti dell'energia elettrica in tutta l'Unione europea. E' la denuncia dell'Associazione degli industriali bulgari presieduta da Vasil Velev. Dopo un incontro con il premier ad interim Stefan Janev, lo scorso 10 agosto Velev ha reso noto di avere chiesto le dimissioni del ministro dell'Economia e di alcuni dei vertici del settore energetico del Paese. "Dall'inizio di agosto, i prezzi dell'elettricità in Bulgaria sono stati i più alti dell'intera Ue. Ciò è dovuto alla gestione dannosa e incompetente del settore energetico a scapito dell'economia e delle famiglie di questo Paese. Chiediamo le dimissioni del ministro dell'Economia bulgaro , del consiglio di amministrazione della Bulgarian energy holding e dei vertici della centrale termoelettrica Maritsa East 2", ha annunciato Velev aggiungendo che "gli alti prezzi dell'energia rendono la produzione bulgara non competitiva". Il premier ad interim Janev ha osservato da parte sua che le autorità competenti dovranno analizzare la situazione nel settore energetico e "cercare le soluzioni giuste". Ad agosto, secondo l'emittente "Radio Bulgaria", il prezzo dell'energia elettrica sul mercato ha raggiunto i 155,19 euro per megawattora. (Seb)