Sardegna: ieri 5 mila vaccinazioni, isola prima regione per la fascia 12-19 anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cinquemila vaccini sono stati somministrati ieri nei centri della Sardegna, che continuano a lavorare a pieno regime, mentre si è triplicato, rispetto a lunedì, il numero delle persone che si sono recate nei centri di vaccinazione per ricevere la prima dose. "Una risposta molto incoraggiante - spiega il presidente della Regione Christian Solinas -. Molto significativa, è la risposta dei giovani: siamo la prima Regione in Italia per dosi somministrate nella fascia 12-19 anni: un dato che testimonia la grande attenzione dei nostri giovani e giovanissimi, protagonisti in questa delicata e determinante fase dell'immunizzazione". In Sardegna è immunizzato il 90 per cento degli over 70, l'88 90 per cento della fascia 60-69 anni, l'82 90 per cento della fascia 50-59, l'80 90 per cento di quella 20-29, mentre la fascia 30-49 anni, segna il 76 90 per cento di copertura. "Sono dati comunque molto incoraggianti - dice il presidente Solinas - che ci pongono tra le prime regioni in Italia anche nell'efficacia della campagna vaccinale, mentre siamo confortati anche da un indice Rt tra i più bassi in Italia". "Il nostro impegno sul territorio è totale - conclude Solinas - e proseguiremo non solo con la piena attività degli hub, ma anche con gli open day, in mezzo alla gente, per avvicinarci sempre più rapidamente all'immunizzazione completa". (Com)