Roma: controlli su territorio, tre persone in manette

- Nell'ottica della riorganizzazione dei servizi, finalizzati al contrasto dei reati, sono state intensificate tutte le attività di polizia sul territorio, che vedono una costante sinergia tra gli agenti della Squadra mobile, gli operatori delle volanti e i poliziotti dei commissariati e dei distretti, impegnati nei controlli su strada. Proprio nell'ambito di questi servizi, nella giornata di ieri, al termine di un'attività investigativa su un gruppo di sudamericani, dediti ai furti nella Capitale, gli agenti della Sezione contrasto al Crimine diffuso, "Falchi", hanno arrestato, in flagranza di reato, tre soggetti, un uomo e due donne. I tre sono stati identificati per R.J.J.E. nata in Perù di 52 anni, F.S.R. cubana di 61 anni e P.N.C.E. peruviano di 46 anni, tutti con precedenti di polizia. (segue) (Rer)