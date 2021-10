Speciale difesa: Corea del Sud, al via l'esibizione biennale Adex

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La base aerea di Seongnam, a sud di Seul, ospita da oggi la rassegna biennale Aerospace & Defense Exhibition (Adex). La rassegna offre una panoramica del meglio dell'industria della difesa sudcoreana e internazionale, inclusi aerei da combattimento, sistemi missilistici e droni alimentati a idrogeno. L'evento, che si protrarrà per cinque giorni, giunge in un contesto di crescenti tensioni regionali causate dalla ripresa dei test balistici della Corea del Nord. All'edizione 2021 dell'Adex prendono parte 440 aziende da 28 Paesi, incluse 171 dall'estero. Si tratta della partecipazione più significativa dal 1996. L'evento farà anche da cornice alla prima esibizione pubblica in Corea del Sud del cacciabombardiere F-35A di Lockheed Martin Corp. (Git)