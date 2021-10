Speciale difesa: Ecuador, ex generale Luis Hernandez nominato nuovo ministro della Difesa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dell'Ecuador, Guillermo Lasso, ha nominato il generale in pensione Luis Hernandez come nuovo ministro della Difesa in sostituzione di Fernando Donoso, dimessosi nella stessa giornata di lunedì. L'avvicendamento si produce nelle ore in cui il presidente ha decretato lo stato di emergenza per rispondere all'aumento dei livelli di delinquenza e insicurezza. Un provvedimento che permetterà di impegnare le Forze armate in operazioni di controllo delle armi, ispezioni, sequestro di droghe e pattugliamento per 24 ore al giorno, in affiancamento alla polizia nazionale. Il Paese deve "combattere" la criminalità con delle Forze armate "più solide e impegnate", ha sottolineato Lasso affidando al ministero della Difesa l'elaborazione di un piano strategico per un consolidamento del corpo. Si tratterà, tra le altre cose, di aumentare il numero di effettivi e migliorarne l'addestramento. In questo senso, il presidente pensa alla ripresa del programma di preparazione militare, "indispensabile perché i giovani abbiano un'alternativa di lavoro" e per alimentare l'offerta di effettivi nelle Forze armate. (Brb)