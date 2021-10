Speciale difesa: Mulè, fondamentale la collaborazione tra pubblico e privato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La sfida da affrontare e vincere? Aprirsi e coinvolgere il mondo civile coniugandolo con quello militare e di intelligence. Attraverso questa interazione, questa partnership pubblico-privato l'Agenzia Nazionale per la Cybersecurity potrà agire in maniera virtuosa creando una nuova cultura digitale che non dovrà limitarsi all''how to do' riservata agli esperti, ma a quella di una formazione, passatemi il termine, il più possibile democratica non solo e non soltanto indirizzata agli addetti ai lavori ma che diventi sempre più cultura diffusa anche tra la popolazione civile". Lo ha dichiarato il sottosegretario alla Difesa, Giorgio Mulè, aprendo i lavori del 1st Italo-Lithuanian roundtable on Cybersecurity di Vilnius alla presenza del viceministro alla Difesa lituano, Margiris Abukevicius, dell'ambasciatore italiano, Diego Ungaro, di rappresentanti di organismi internazionali tra cui Nazioni Unite, Pesco, Nato e Ue, e di industrie operanti nel settore cyber come Leonardo - Cyber Security Division, Tim/Telsy e Hwg Cyber Security Nordics. "L'Italia - ha proseguito Mulè - sta quindi lavorando per essere parte integrante di quella strategia europea che marcia a ritmi serrati sia in termini di investimenti che regolatori: l'obiettivo madre è quello di raggiungere un'Autonomia Strategica che se applicata in questo campo consente di pilotare alleanze statuali, governare minacce e conflitti, affermare una leadership internazionale nonché la propria sovranità tecnologica. Il percorso lo stiamo costruendo, ora serve fare in fretta". (com)