Speciale difesa: Ucraina, segretario Difesa Usa Austin giunto a Kiev, in programma summit con Zelensky

- Il segretario della Difesa degli Stati Uniti, Lloyd Austin, è giunto a Kiev, nell'ambito del tour europeo iniziato il 17 ottobre volto a consolidare la coalizione informale dei Paesi del Mar Nero in grado di frenare l'aggressione russa nella regione. "Sono atterrato a Kiev. Sono qui per riaffermare il nostro incrollabile sostegno alla sovranità, all'integrità territoriale e alle aspirazioni euro-atlantiche dell'Ucraina e per esprimere il nostro impegno a rafforzare la capacità dell'Ucraina di scoraggiare ulteriori aggressioni russe", ha scritto Austin sul proprio profilo Twitter. Durante la visita, il capo del Pentagono incontrerà i vertici politici e militari ucraini, compresi il presidente Volodymyr Zelensky ed il ministro della Difesa, Andriy Taran, per discutere dei progressi compiuti dall'Ucraina nell'attuazione delle riforme nell'industria della Difesa necessarie alla realizzazione delle sue aspirazioni euro-atlantiche. (Rum)