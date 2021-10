I fatti del giorno - Nord Africa (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Libia: continua il braccio di ferro per il controllo dell'ente petrolifero statale Noc - Si rinnova in Libia il braccio di ferro tra il ministro del Petrolio del Governo di accordo nazionale (Gun, l’esecutivo in carica fino alle elezioni di dicembre), Mohamed Aoun, e il presidente della National Oil Corporation (Noc, l’ente petrolifero statale), Mustafa Sanallah. Il primo ha sospeso il secondo ieri, 18 ottobre, chiedendo una nuova indagine amministrativa per la seconda volta in meno di due mesi. Lo riferisce il sito web d'informazione libico "Al Wasat", affermando che il ministro del Petrolio ha giustificato la decisione per quattro presunte violazioni: primo, il mancato rispetto delle procedure e dei controlli per ottenere la preventiva autorizzazione del ministro del Petrolio e del Gas nell'attuazione di qualsiasi missione di lavoro ufficiale, oltre alla mancata rendicontazione delle operazioni della compagnia; secondo, mancato rispetto della gerarchia nella corrispondenza amministrativa con il ministero; terzo, rifiuto di trasferire al dicastero del Petrolio e del gas la subordinazione dei dipartimenti; quarto, assegnazione a un membro del Consiglio di amministrazione della Noc dei doveri del presidente della società, in violazione dell'operato della National Oil Corporation. (segue) (Res)