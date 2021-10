© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tunisia: funzionario Banca centrale, Paese si rivolgerà all'estero per pagare stipendi - Il ministero delle Finanze e la Banca centrale della Tunisia stanno lavorando al fine di mobilitare risorse esterne per coprire il fabbisogno di bilancio per l'anno 2020/2021 e pagare gli stipendi dei dipendenti pubblici per i mesi di novembre e dicembre. Lo ha affermato il direttore delle finanze e dei pagamenti esterni presso la Banca centrale della Tunisia, Abdulkarim Al Aswad, all'emittente televisiva "Attessia". Lo stesso funzionario ha ritenuto che il declassamento della Tunisia da B3 a Caa1 da parte dell’agenzia di rating Moody's rende più difficile e onerosa la richiesta di prestiti esterni per finanziarie il bilancio. Attualmente, secondo Al Aswad, i mercati globali “prezzano” i rischi tunisini con un margine del 15 per cento per due anni. (Res)