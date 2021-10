I fatti del giorno - Medio Oriente (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Libano: leader Hezbollah Nasrallah, abbiamo 100 mila combattenti armati e addestrati - Il movimento di Hezbollah può contare su 100 mila combattenti armati e addestrati in Libano. Lo ha dichiarato il leader del partito sciita libanese Hezbollah, Hassan Nasrallah, attaccando il partito cristiano maronita delle Forze libanesi di Samir Geagea e invitandolo a “non fare un errore di calcolo” opponendosi al suo movimento. In un discorso trasmesso in diretta, quattro giorni dopo gli scontri di Beirut, che giovedì 14 ottobre hanno causato almeno 7 morti e 35 geriti, il leader del "Partito di Dio" ha nuovamente accusato le Forze libanesi di voler "iniziare una guerra civile" e di essere "la più grande minaccia dei cristiani in Libano”. Secondo i media locali, questo discorso è stato accompagnato da numerosi colpi di arma da fuoco in alcuni quartieri del sud di Beirut. "Gli eventi di giovedì scorso sono pericolosi e costituiscono un punto di svolta. Sono diversi da altri incidenti che potrebbero essersi verificati negli ultimi tempi", ha detto il capo di Hezbollah, che ha definito gli scontri di Beirut un "massacro". Gli scontri sono avvenuti nell'ambito di una protesta organizzata dai movimenti sciiti di Hezbollah e Amal di fronte al tribunale di Beirut per protestare contro il giudice Tarek Bitar, incaricato delle indagini sull'esplosione al porto di Beirut del 4 agosto 2020. La manifestazione è poi degenerata nel vicino quartiere di Tayouné, dove alcuni colpi di arma da fuoco hanno causato la morte di sette persone e più di 30 feriti. (segue) (Res)