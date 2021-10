© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Energia: Arabia Saudita, ad agosto export di greggio raggiunge livello più alto in sette mesi - Le esportazioni di petrolio greggio dell'Arabia Saudita sono aumentate, lo scorso agosto, ai massimi livelli degli ultimi sette mesi. È quanto emerge da dati rilasciati ieri dalla Joint Organisations Data Initiative (Jodi), citati dal quotidiano saudita "Arab News". In totale, sono stati esportati dal Regno circa 6,45 milioni di barili al giorno, in aumento rispetto ai 6,327 milioni registrati a luglio. Anche la produzione di greggio ha visto un leggero aumento ad agosto, salendo a 9,562 milioni di barili al giorno rispetto ai 9,474 milioni di luglio. Su base annuale, la produzione di petrolio greggio ha registrato un balzo del 6,4 per cento ad agosto. (segue) (Res)