- Bahrein: export in aumento del 76 per cento in terzo trimestre 2021 - Il valore delle esportazioni del Bahrein è aumentato del 76 per cento raggiungendo 1,174 miliardi di dinari (3,09 miliardi di dollari) durante il terzo trimestre del 2021. Lo rende noto il portale informativo economico “Trade Arabia”. L'Arabia Saudita si è classificata al primo posto tra i paesi che ricevono esportazioni del Bahrain, importando 236 milioni di dinari (537 milioni di dollari). Gli Stati Uniti sono arrivati secondi con 211 milioni di dinari (480 milioni di dollari) e gli Emirati Arabi Uniti terzi con 108 milioni di dinari (246 milioni di dollari). (Res)