I fatti del giorno - Roma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Roma 2021: Gualtieri, ho dimostrato mia credibilità, Capitale fiorirà - Il nuovo sindaco della capitale, Roberto Gualtieri, in una intervista a "La Stampa" ragiona su Roma ma anche sul senso politico di una vittoria che riguarda tutto il Paese: "Siamo apparsi credibili come forza di governo e ci siamo proposti come forza inclusiva e aperta attorno ad una proposta che è già convincente anche a livello nazionale. Dunque sostegno netto al governo Draghi e al tempo stesso proposte ambiziose". "Sta a noi ora - aggiunge - saper unire la dimensione della crescita della città e quella della inclusione sociale, dell'efficienza, della sostenibilità ambientale". "Per essere votati per governare, bisogna essere credibili come forza di governo. Dal punto di vista personale, credo di aver dimostrato la mia credibilità al governo di questo Paese. Ma non basta: i cittadini vogliono credibilità ma anche visione e prospettiva di cambiamento. Credibilità e capacità di governare il cambiamento". "Questa città - aggiunge - può rinascere. Se siamo in grado di farla rifiorire, Roma sarà la sorpresa dei prossimi anni". (segue) (Rer)