- Cina: Evergrande paga cedola obbligazionaria onshore da 19 milioni di dollari - Il colosso cinese dell'immobiliare Evergrande, a rischio default a causa di debiti per 305 miliardi di dollari, ha adempiuto al pagamento di una cedola obbligazionaria onshore di 19 milioni di dollari in scadenza oggi, dopo che la scorsa settimana non era riuscita a onorare un importo da 148 milioni di dollari. È quanto riferito oggi dal quotidiano di Singapore "Business Times", che cita fonti vicine all'azienda. Il pagamento è stato effettuato da una delle principali unità di Evergrande, il gruppo Hengda. L'annuncio del pagamento delle cedole in scadenza ha parzialmente rassicurato il mercato finanziario: nella giornata di oggi, l'indice del debito cinese ad alto rendimento Meracyc ha segnato una riduzione record dello spread a circa 1.484 punti. Solo nella giornata di ieri, 18 ottobre, i media nazionali avevano denunciato nuovi segni di fragilità nel settore immobiliare, rendendo noto un generale ribasso delle azioni e una riduzione dell'indice Csi 300 (che valuta l'andamento nel mercato delle società immobiliari della Cina) del 2,6 per cento. (segue) (Res)