- India: Kashmir, uccisi 6 miliziani del gruppo islamista Laskhar-e-Taiba - L’esercito indiano ha reso noto di aver ucciso sei miliziani del gruppo islamista Laskhar-e-Taiba, di base in Pakistan, nel distretto di Rajouri, nel territorio conteso di Jammu e Kashmir. Lo scrive il quotidiano “Hindustan Times”. Lo scontro è avvenuto dopo che l’area è stata visitata lo scorso 16 ottobre dal capo di Stato maggiore della Difesa indiana, generale Bipin Rawat, per colloqui con i comandanti locali a proposito delle operazioni di anti-terrorismo. Nella stessa zona in precedenza l’esercito di nuova Delhi aveva perso nove uomini. Secondo fonti citate dal quotidiano, negli ultimi due-tre mesi una decina di miliziani separatisti di Laskhar-e-Taiba si sono infiltrati nella giungla tra i distretti di Rajouri e Poonch dopo aver varcato illegalmente il confine dal Pakistan. Ai militari indiani è stato ordine di stabilire un “cordone” attorno all’area e di “attendere i terroristi”, destinati inevitabilmente a muoversi per cercare rifornimenti nei villaggi vicini. Sempre secondo “Hindustan Times”, la grande quantità di armi e dispositivi militari lasciati dalle forze degli Stati Uniti in Afghanistan è destinata ad aumentare il livello di violenza nel Kashmir nei prossimi tempi. (Res)