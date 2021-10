I fatti del giorno - America Latina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cile: secondo anniversario proteste sociali, partecipazione inferiore alle attese - Circa diecimila persone sono scese in piazza lunedì a Santiago del Cile in occasione del secondo anniversario dall'inizio delle proteste sociali culminate con il referendum per la riforma della Costituzione ereditata dal regime di Augusto Pinochet. Si è trattato di una partecipazione inferiore alle aspettative e la giornata, riferiscono i media locali, si è svolta fino alle prime ore della notte in modo prevalentemente pacifico con alcuni incidenti minori registrati nella zona della centrale Piazza Baquedano e nella zona del palazzo dell'ex parlamento che ospita l'Assemblea Costituente. Qui la polizia ha segnalato l'attività di piccoli gruppi di incappucciati definiti come "antisociali" che hanno elevato barricate, distrutto alcune infrastrutture del trasporto pubblico e cercato di irrompere in centri commerciali. La partecipazione anche in altre località del Paese è stata inferiore alle aspettative e senza episodi di violenza rilevanti. (segue) (Res)